Macaé amplia vacinação contra Covid-19 para lactantes, além de pais e tutores de deficientes intelectuais e permanentes Foto: Bruno Campos.

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 18:09 | Atualizado 02/07/2021 22:28

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou, nesta sexta-feira, que investiga casos suspeitos de aplicação de doses da vacina AstraZeneca vencidas. Em comunicado oficial, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) afirmou que recebeu do Ministério da Saúde todos os lotes aplicados dentro do prazo de validade.

Nas redes sociais, o secretário de Saúde, Daniel Soranz, disse a possibilidade está sendo analisada pela pasta. "Está sendo verificado se, de fato, houve alguma aplicação de doses após o vencimento. Caso isso tenha acontecido, a unidade entrará em contato com os usuários para realizar a revacinação. Os casos suspeitos de vacinação em investigação podem ser condutados", garantiu.

A secretaria ainda divulgou uma planilha com todos os casos suspeitos de vacinação fora da validade, que está disponível neste link . Segundo a pasta, as pessoas que forem localizadas nesta planilha podem procurar a unidade de saúde em que foram vacinadas, nesta segunda-feira, 5, a partir das 11h, para verificar se houve erro no registro. Caso realmente tenha recebido uma dose vencida, a prefeitura garantiu a revacinação.

Niterói

A Prefeitura de Niterói esclareceu que todas as vacinas AstraZeneca do lote 4120Z005, com validade para 14/04/2021, foram distribuídas e usadas em fevereiro. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Niterói afirmou que os casos identificados foram consequência de um erro de digitação do lote no sistema e que não houve aplicação de vacinas fora da validade no município.

"Foram seis pessoas que receberam vacinas dos lotes: 213VCD017W, no dia 22/04/21; 213VCD005ZVA, em 26/04/21; 214VCD043W, nos dias 29/04/21 e 04/05/21; e 214VCD096Z, em 20/05. Todos os lotes estavam na validade quando aplicados. Os usuários foram identificados pela equipe de Vigilância em Saúde e serão informados que as vacinas estavam dentro da validade no momento da aplicação", afirmou.



Nilópolis

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Nilópolis apura se houve vacinação com doses da AstraZeneca fora da validade. Em comunicado, a pasta afirmou que faz um levantamento das pessoas que teriam recebido as doses.

"Caso se confirme a aplicação de vacinas fora da validade, as pessoas serão imediatamente convocadas a tomar a nova dose do imunizante, no prazo de 28 dias, de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19", garantiu.