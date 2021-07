O caso foi registrado na 73ª DP (Neves) - Divulgação

O caso foi registrado na 73ª DP (Neves)Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 20:24

Rio - A Polícia Civil prendeu quatro pessoas em flagrante, nesta quinta-feira, em uma casa de prostituição no bairro Venda da Cruz, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A localização do estabelecimento foi obtida por agentes da 73ª DP (Neves) após denúncias de moradores da Rua da Cruz, onde o local funcionava.

De acordo com o endereço, o estabelecimento fica no mesmo quarteirão de um DPO da Polícia Militar. Segundo relatos de vizinhos, o endereço antigo do local de prostituição ficava na mesma rua do posto policial.

Segundo a corporação, os presos responderão pelos crimes de rufianismo, que é obter vantagem econômica de quem pratica a prostituição, seja homem ou mulher, e formação de quadrilha.