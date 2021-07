Vacinação antirrábica na Ilha do Governador - Gabriel Borges

Publicado 02/07/2021 19:16

Rio - O Centro de Controle de Zoonoses Paulo Dacorso Filho (CCZ) vai realizar, neste sábado (3), de 9h às 16h, uma ação de vacinação antirrábica de cães e gatos em três locais da Ilha do Governador. Os donos podem levar os bichinhos nestes locais: Clínica da Família Assis Valente (Estrada das Canárias s/n Galeão); Clínica da Família Maria Sebastiana de Oliveira (Praia da Rosa, 1225 - Tauá) e Praça Poeta Manuel Bandeira em frente à UPA do Cocotá.

Este ano, a campanha de vacinação antirrábica em todo o município está prevista para acontecer nos meses de agosto, setembro e outubro. As unidades de atendimento veterinário do IVISA-Rio: Centro de Controle de Zoonoses Paulo Dacorso Filho (CCZ) e o Centro de Medicina veterinária Jorge Vaitsman (CJV), também aplicam vacina antirrábica em cães e gatos todos os dias da semana, de segunda a sexta, das 9h às 16h.

No dia 9 de maio, o Instituto Municipal Jorge Vaitsman, da Prefeitura do Rio, constatou um caso positivo de raiva em um cachorro. Segundo informações, o animal foi encaminhado para a unidade depois de ter sido diagnosticado com a raiva canina em uma clínica de Duque de Caxias. Este foi o primeiro caso da doença no estado desde 1985.

De acordo com o tutor do animal, o cão teve contato com um morcego no dia 26 de março, mas só apresentou os primeiros sintomas da doença, como baba e falta de coordenação, na última semana. O pet chegou a ser levado a dois veterinários, mas não resistiu. O cachorro vivia com o dono em um bairro de Belford Roxo e costumava passear com o mesmo em bairros da Zona Norte do Rio, como Jardim América.

Sintomas da raiva

Os primeiros sintomas da doença são a paralisação parcial dos músculos da garganta. O animal deixa de beber água, baba e tem o chamado latido botonal (um grave e um agudo). Em estágios mais avançados da doença, o bicho apresenta falta de coordenação motora e alteração da visão e da audição, o que provoca irritabilidade e fúria.



A raiva pode ser transmitida por cães, gatos e morcegos, através do contato com a secreção infectada. O mais comum é o contágio por mordida de cão ou arranhão de gato.

