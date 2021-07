Pastor Everaldo foi preso em agosto de 2020, na mesma ação que afastou Witzel do governo - Reprodução Facebook

Pastor Everaldo foi preso em agosto de 2020, na mesma ação que afastou Witzel do governoReprodução Facebook

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 21:03



Rio - A Justiça Federal do Rio de Janeiro aceitou o pedido de revogação de prisão preventiva da defesa do Pastor Everaldo Pereira (PSC). Preso desde agosto do ano passado , ele só poderá ser liberado depois que pagar uma fiança fixada no valor de R$1 milhão. A decisão é da 7ª Vara Federal Criminal do Rio.

Na determinação, a juíza Caroline Figueiredo estipulou também que ele use tornozeleira eletrônica; não mantenha contato com outros investigados; não preste consultoria, administre ou frequente empresas indicadas na denúncia, mesmo que informalmente. Ele também não poderá deixar o Rio e deverá entregar seu passaporte.



O pastor ainda fica proibido de acessar repartições públicas e obrigado a comparecer à Justiça quando sua presença for relevante para o processo. A magistrada também determinou o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga. Após comprovado o pagamento da fiança, Everaldo deverá ir, em até 48 horas, ao Setor de Monitoramento do Patronato Magarinos Torres para instalação da tornozeleira eletrônica.