Governador Wilson Witzel é afastado do cargo por seis meses

Superior Tribunal de Justiça (STJ) afastou o governador Wilson Witzel (PSC) do cargo, nesta sexta-feira, por seis meses. O afastamento de Witzel aconteceu por causa das investigações da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre o Cláudio Castro deve assumir o governo. Rio - Oafastou o governadordo cargo, nesta sexta-feira, por seis meses. O afastamento de Witzel aconteceu por causa das investigações dasobre o envolvimento dele em desvios na Saúde do estado durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19) . O vice-governadordeve assumir o governo.

Além do afastamento de Witzel, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal (MPF) fazem, em paralelo, a Operação Tris in Idem, para cumprir mandados de prisão contra o presidente nacional do PSC, o Pastor Everaldo, e o ex-secretário estadual de secretário de Desenvolvimento Econômico Lucas Tristão.

Há também mandados de busca e apreensão contra a primeira-dama, Helena Witzel. Outros mandados sendo cumpridos no Palácio Laranjeiras, residência oficial do governador, e no Palácio Guanabara, sede do governo do estado.

Edmar Santos e a primeira-dama já haviam sido alvos da Operação Placebo, que cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao governo do estado e aos investigados. No dia 26 de maio, Witzel, o ex-secretário de Saúdee a primeira-dama já haviam sido alvos da

DELAÇÃO DE EDMAR SANTOS

A delação de Edmar Santos foi homologada pelo STJ, para quem o ex-secretário prometeu confirmar a existência de um esquema de corrupção no governo do estado . Edmar disse que tinha áudios de conversas com Witzel, o Pastor Everaldo e com deputados da Alerj.

