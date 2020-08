MPF vê semelhanças entre esquema de Witzel e o de Cabral e Pezão

Ministério Público Federal no Rio (MPF), na manhã desta sexta-feira, promotores e agentes da Polícia Federal e da Receita Federal afirmaram que as investigações que deram origem à Operação Tris in Idem, Helena Witzel. Rio - Em entrevista coletiva realizada na sede do, na manhã desta sexta-feira, promotores e agentes dae daafirmaram que as investigações que deram origem à realizada hoje , constatou fortes indícios de desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro envolvendo o escritório de advocacia da primeira-dama,

"Para nós, foi como se estivéssemos em um túnel do tempo, pois constatamos um esquema muito semelhante ao que levou à prisão dos ex-governadores (Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão): a utilização de escritório de advocacia para lavar recursos públicos sem qualquer prestação de serviço e para pagamento de propina a políticos. Outra semelhança foi a atuação de doleiros no Uruguai. O esquema é o mesmo, só mudou os personagens", destacou o procurador da República Eduardo El Hage.



Ainda segundo o procurador, durante as investigações, foram identificados depósitos para o escritório de advocacia da primeira-dama por quatro empresas, três delas do empresário Mário Peixoto, preso na Operação Favorito, realizada no dia 14 de maio. Uma das provas são trocas de e-mails entre o governador Wilson Witzel (PSC) e a esposa com contratos de fachada.

Superior Tribunal de Justiça (STJ), que determinou o afastamento de Witzel, o MPF apontou que os valores pagos ao escritório de advocacia por essas empresas



"Dada a gravidade do que constatamos ser um esquema que se repete no Estado do Rio, é algo inadmissível, e por isso chegamos a pedir a prisão preventiva de Wilson Witzel. O STF entendeu pelo afastamento do cargo", contou El Hage.



Já o procurador da República Galtienio da Cruz Paulino afirmou que foram encontrados indícios de propina paga a Witzel durante o período em que ele ainda era candidato ao governo do estado, em 2018. Na denúncia enviada ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), que determinou o afastamento de Witzel, o MPF apontou que os valores pagos ao escritório de advocacia por essas empresas somaram R$ 554.236,50, entre 13 de agosto do ano passado e 19 de maio deste ano

A operação de hoje cumpre 82 mandados de busca e apreensão e 17 de prisão, sendo seis deles de prisão preventiva. As ações acontecem no Rio, em outros seis estados, no Distrito Feral e também no Uruguai.



A operação de hoje cumpre 82 mandados de busca e apreensão e 17 de prisão, sendo seis deles de prisão preventiva. As ações acontecem no Rio, em outros seis estados, no Distrito Feral e também no Uruguai.

"Não há nenhum viés político em nossa atuação, pois reunimos uma quantidade muito extensa de provas robustas, após as operações anterior, Placebo e Favorita", reforçou El Hage. "Hoje, é um dia triste na história do Rio, com o afastamento do terceiro governador do Rio devido ao esquema de corrupção entranhado na administração", lamentou.

