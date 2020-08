E-mail comprova que Witzel forjou contratos, diz Procuradoria Geral da República

O DIA teve acesso, ele afirma que o escritório da primeira-dama, Helena Witzel, foi usado para "escamotear o pagamento de vantagens indevidas ao governador, por meio de contratos firmados com pelo menos quatro entidades de saúde". Rio - Na decisão que afastou o governador Wilson Witzel do cargo , redigida pelo ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Benedito Gonçalves, a qualteve acesso, ele afirma que o escritório da primeira-dama, Helena Witzel, foi usado para "escamotear o pagamento de, por meio de contratos firmados com pelo menos quatro entidades de saúde".

Galeria de Fotos Emails enviados por Witzel para a primeira dama Reprodução A primeira-dama, Helena Witzel Reginaldo Pimenta / Agência O DIA Primeira-dama Helena Witzel é investigada pagamentos feitos por empresas ligadas ao empresário Mário Peixoto Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia Rio de Janeiro - RJ - 30/10/2019 - Lançamento Projeto Seguança Presente na manha de hoje, em Austin, Nova Iguaçu, Baixada Fluminense - na foto, governador Wilson Witzel e a primeira dama, Helena Witzel - foto: Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia Rio de Janeiro - RJ - 30/10/2019 - Lançamento Projeto Seguança Presente na manha de hoje, em Austin, Nova Iguaçu, Baixada Fluminense - na foto, primeira dama, Helena Witzel - foto: Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia Witzel e a esposa, Helena Reginaldo Pimenta / Agência O Dia Helena e o marido, o governador Wilson Witzel: sempre juntos Reprodução

Para isso, o governador Wilson Witzel "forjou contratos com as empresas". É o que sustenta a Procuradoria Geral da República (PGR), que mostrou dados obtidos na nuvem dos computadores apreendidos utilizados pelo governador. Foram encontrados dois emails enviados por Witzel para a primeira dama, Helena Witzel, no dia 19 de março deste ano. Nele, estavam as minutas do contrato de honorários com o Hospital Jardim Amália (Hinja).

Para a PGR, isso "demonstra que ele participou ativamente sua tratativa, forjando o próprio contrato, estando no cargo de Governador do Estado do Rio de Janeiro". O contrato contém os honorários advocatícios pagos para o escritório de Helena Witzel, que acordou em receber o valor de R$ 240 mil para fazer somente uma juntada de procuração para o Hospital.

No entanto, além do valor exorbitante para o ato advocatício, a PGR destacou que a ação do escritório de Helena "foi totalmente inócuo", já que o caso que o Hospital pediu aconselhamento advocatício já tinha sido remetido para o STJ, que suspendera, na ocasião, todos os processos "antes da elaboração do contrato de prestação de serviços jurídicos da primeira-dama nos autos".

Mas, o contrato, classificado como sem efeito jurídico, tinha uma razão, segundo a PGR: "O ato (da assinatura do contrato), por si só, já denota forte indício de corrupção e lavagem de ativos, circunstância que toma proporções ainda mais evidentes ao se notar que a empresa (HINJA) foi beneficiada por ato do Governo do Estado do Rio de Janeiro".