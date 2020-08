MPF, PF e Receita Federal cumprem mandados de prisão e busca; ex-prefeito de Volta Redonda também é denunciado

Volta Redonda - Procuradores do Ministério Público Federal (MPF), policiais federais e auditores da Receita Federal cumprem, nesta sexta-feira, dia 28, diversos mandados de prisão e de busca e apreensão em endereços ligados aos principais nomes do governo do estado do Rio de Janeiro.



O MPF denunciou nove pessoas envolvidas no esquema, entre elas está Gothardo Lopes Netto, ex-prefeito de Volta Redonda e ex-deputado estadual. Gothardo Lopes Netto, foi preso nesta manhã, em sua residência no bairro Laranjal. Por volta das 10h ele foi conduzido para Superintendência da Policia Federal no Rio de Janeiro.



Gothardo Lopes Netto foi prefeito de Volta Redonda entre os anos de 2005 e 2009. Antes disso foi eleito em 1996, vereador por Volta Redonda e reeleito em 2000, tendo sido o mais votado na pleito desse ano. Ocupou a presidência da Câmara Municipal entre 2001 e 2002.

Em 2013, ele assumiu uma cadeira de deputado estadual na ALERJ. Gothardo Lopes Netto é médico e dono do hospital Hinja na cidade de Volta Redonda, onde sempre teve uma destacada atuação na Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro. Ele também foi professor da cadeira de Obstetrícia da Fundação Oswaldo Aranha.

O MPF aponta que a contratação do escritório de advocacia de Helena Witzel foi um artifício para permitir repasses indiretos de valores de Gothardo Lopes Netto e Mário Peixoto para Witzel.