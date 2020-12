Prefeitura de Volta Redonda forma novos guardas municipais Evandro Freitas

Por O Dia

Publicado 11/12/2020 19:13

Volta Redonda – Aproximadamente 100 pessoas, entre familiares, amigos e autoridades, prestigiaram a formatura nesta sexta-feira, dia 11, dos novos guardas municipais de Volta Redonda. A cerimônia aconteceu no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Junior, da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), no bairro Laranjal. Toda o cerimonial seguiu as regras de distanciamento social e uso de máscara, por conta da pandemia de covid-19. Também se formaram pelo curso e participaram do evento, quatro agentes da Guarda Municipal de Paty do Alferes.

A solenidade teve início com apresentação da Banda Municipal de Volta Redonda e composição da mesa com o prefeito Samuca Silva, os comandantes das guardas de Volta Redonda e de Paty do Alferes, Anderson Cartheringer e Célio de Souza Cardoso, respectivamente; o corregedor da GMVR e instrutor do curso de formação, Valdo Gomes; o vereador Edson Quinto; além de representantes das polícias Civil, Militar e Federal.



“Nesses cerca de 30 anos pela Guarda Municipal, este é um momento especial para mim. Estou orgulhoso dessa turma, parabenizo a todos e reforço a importância de continuarem a representar bem essa corporação”, disse o comandante da GMVR, Anderson Catheringer.

Durante a cerimônia, o orador Hugo Santos discursou sobre a trajetória dos alunos e fez os agradecimentos às autoridades, familiares e amigos. Após apresentação de vídeo institucional, os formandos receberam seus diplomas. A nova guarda municipal Aline Santos da Purificação, de 33 anos, moradora do Conjunto Habitacional Vila Rica, contou que o sentimento é de satisfação e que a família estava alegre por ela ter concluído essa etapa.

“Nós somos capacitados, entendemos quais as atribuições da Guarda Municipal e nos sentimos preparados para dar um serviço de excelência para a população. Eu sentia que tinha que servir às pessoas e a Guarda tem esse papel: não só cuidar do patrimônio público, mas também dos munícipes, que também são patrimônio da cidade”, disse Aline.

Em seguida, foi a vez da entrega das homenagens aos agentes e autoridades que participaram das instruções para os alunos. O prefeito Samuca Silva parabenizou os novos guardas e aproveitou a ocasião para lembrar os investimentos feitos em seu governo para a corporação.

“Compramos novas viaturas, demos o status de secretaria para a guarda, realizamos o concurso público, implantamos o Plano de Cargos e Salários, além de gratificações para a categoria. Também criamos o Cisp (Centro de Inteligência e Segurança Pública), que colaborou na integração das forças de segurança. Espero que mais um concurso seja realizado e a Guarda Municipal continue crescendo”, afirmou o prefeito.

Curso foi retomado após suspensão por conta da pandemia



O curso de formação da Guarda Municipal 2020, que iniciou em fevereiro deste ano, precisou ser suspenso em março, por conta das medidas sanitárias adotadas devido à pandemia de covid-19. O treinamento foi retomado após medida de flexibilização no mês de setembro, dando continuidade à parte teórica que aconteceu em sua maior parte no Teatro Profº. Jesus Moreira Maciel, anexo ao Colégio João XXIII, no Retiro.

Todas as medidas de segurança sanitária previstas em decreto municipal foram cumpridas e a etapa teórica seguiu até novembro. Nesse período, os alunos tiveram diversas instruções cumprindo a Matriz Curricular para formação das Guardas Municipais da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Na última etapa, que é a prática operacional, os alunos puderam conhecer as rotinas da GMVR, atuando em várias frentes como: Fiscalização e Operações de Trânsito, Unidade de Guarda Comunitária, patrulhas Escolar e Maria da Penha, no Cisp, Guarda Patrimonial, entre outras.

“Por conta do período natalino, quando a cidade recebe visitantes de vários municípios e aumenta a circulação de pessoas e veículos, além dos horários especiais do comércio nesse período, a Guarda Municipal terá uma atuação especial, reforçando a segurança pública”, afirmou o corregedor Valdo Gomes.