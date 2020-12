Volta Redonda realiza serviços de manutenção nos bairros Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/12/2020 19:25

Volta Redonda - Serviços preventivos e de manutenção ocorreram entre quinta e sexta, dias 10 e 11, em vários pontos de Volta Redonda. As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) realizam uma força-tarefa para minimizar os impactos causados pelas fortes chuvas dos últimos dias.



A operação tapa-buracos acontece no bairro Voldac; na rotatória do Cemitério Portal da Saudade; na Rodovia dos Metalúrgicos, próximo ao Hospital Unimed; além de roçada, capina e limpeza também ao longo da mesma rodovia. No Estádio Raulino de Oliveira, no Aterrado, outra equipe realiza manutenção, reparos e recomposição de pisos; a pintura do local será a próxima etapa.



Segundo a SMI, a programação de trabalho nesses dois dias também incluiu roçada, capina, retirada de árvores caídas e desobstrução de bueiros e córregos. As equipes percorreram os bairros Parque do Contorno, Jardim Santa Helena, Vila Santa Cecília, Vila Americana, Monte Castelo, Barreira Cravo, Aterrado, Jardim Ponte Alta e Conforto.

Volta Redonda realiza serviços de manutenção nos bairros Divulgação



“Nossas equipes não param, só tenho a agradecer o compromisso de todos aqui da secretaria. O período é bem instável, se chove é preciso interromper certas manutenções e focar em outras demandas. Por aqui, estamos em alerta diariamente, monitorando junto a Defesa Civil também, para atuarmos rapidamente. Contamos com a colaboração de toda a população para que não joguem lixo em locais proibidos”, disse o secretário de Infraestrutura, Vinicius Ramos. “Nossas equipes não param, só tenho a agradecer o compromisso de todos aqui da secretaria. O período é bem instável, se chove é preciso interromper certas manutenções e focar em outras demandas. Por aqui, estamos em alerta diariamente, monitorando junto a Defesa Civil também, para atuarmos rapidamente. Contamos com a colaboração de toda a população para que não joguem lixo em locais proibidos”, disse o secretário de Infraestrutura, Vinicius Ramos.