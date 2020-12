VRFC empresta atacante Léo Melo ao Sampaio Corrêa-MA Divulgação/ VRFC

Por O Dia

Publicado 12/12/2020 16:26

Volta Redonda - A diretoria do Volta Redonda Futebol Clube (VRFC) acertou o empréstimo por um ano, do atacante Léo Melo, de 19 anos, ao Sampaio Corrêa-MA. O atleta tem contrato de três anos com o Esquadrão de Aço, que possui 80% dos seus direitos econômicos.

“O jogador vinha recebendo diversas propostas e conversamos com ele, que manifestou o interesse em se transferir por empréstimo. A partir desse momento, começamos a impor nossas condições para que o atleta fosse emprestado e o Sampaio Corrêa aceitou todas. É um atleta do Volta Redonda, que vai por empréstimo com 50% dos direitos econômicos fixados em mais de R$ 1 milhão. Ao fim do empréstimo, ou eles pagam ou o atleta retorna para o Voltaço para cumprir os dois anos de contrato que tem com o clube", disse o vice-presidente Flávio Horta Júnior.

Ainda de acordo com o Flávio Horta Júnior, muitos atletas da campanha do sub-20 estão recebendo sondagens, mas todos os demais informaram que pretendem buscar seus espaços no time profissional. "Também queremos atletas que queiram ficar conosco”, concluiu o vice-presidente do clube.