Eurico Azevedo, piloto morto em acidente com helicóptero, em Angra era de Volta Redonda Reprodução/ Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 12/12/2020 10:49 | Atualizado 12/12/2020 11:00

Volta Redonda - O piloto do helicóptero que caiu em uma área de mata próximo a um hotel, às margens da BR-101 (Rodovia Rio-Santos),em Angra dos Reis era de Volta Redonda. Ele foi identificado como Eurico Azevedo e era morador do bairro Monte Castelo.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o local do acidente era de difícil acesso. A corporação de Mambucaba foi acionada por volta das 19h e logo em seguida também o quartel do município de Paraty para ajudar nos trabalhos de busca. Os destroços da aeronave foram encontrados, por volta das 20h e em seguida localizaram o corpo da vítima que estava sozinha no helicóptero.

Segundo relatos de testemunhas parte da hélice teria atingido a fiação elétrica antes da queda. Devido ao acidente, a Rodovia Rio-Santos foi interditada nos dois sentidos da pista e o trânsito no local flui pelo acostamento. Também por conta do acidente, o entorno do Parque Mambucaba e bairros de Paraty ficaram sem energia elétrica.

Conforme informações de familiares, o corpo do piloto será sepultado em Volta Redonda. Mas ainda não há informações sobre o local e o horário. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) irá investigar as causas do acidente.

