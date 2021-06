"Se de fato for pra frente, na primeira sessão [do órgão interno], as provas que o Brasil inteiro quer que eu apresente serão entregues na sessão", disse Miranda. - Jefferson Rudy/Agência Senado

Publicado 30/06/2021 09:54 | Atualizado 30/06/2021 10:21

Luis Miranda (DEM-DF), deputado federal, ameaçou "explodir a República" na última terça-feira, 29, caso a representação impetrada por Roberto Jefferson (PTB) contra ele avance no Conselho de Ética da Câmara.



"Já que o ‘Bob’ quer explodir a República, então que ele o faça, porque até agora eu só falei a verdade e tentei minimizar os danos. Se eles querem aumentar o tom, vamos aumentar o tom, eu não tenho dificuldade nenhuma em aumentar o tom", argumentou o parlamentar.

O parlamentar líder do PTB solicitou ao presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), que avalie encaminhar Luis ao Conselho de Ética. Jefferson alega que Miranda se utilizou "da periclitante circunstância da pandemia mundial da covid-19 a fim de criar uma narrativa com o único objetivo de prejudicar o presidente da República".



"Tomei conhecimento agora da representação que o PTB entrou contra mim no Conselho de Ética da Câmara. Se de fato for pra frente, na primeira sessão [do órgão interno], as provas que o Brasil inteiro quer que eu apresente serão entregues na sessão e, me desculpe, mas 2022 vai ser bem diferente. Só isso que eu tenho pra dizer", finalizou Luiz Miranda.