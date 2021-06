Deputado Osmar Terra (MDB-RS) presta depoimento à CPI da Covid nesta terça-feira - Edilson Rodrigues/Agência Senado

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 12:58 | Atualizado 22/06/2021 13:14

O deputado Osmar Terra (MDB-RS), apontado como um dos principais influenciadores do presidente Jair Bolsonaro na pandemia de covid-19, presta depoimento nesta terça-feira, 22, na CPI da Covid. A aposta na imunidade de rebanho por meio da contaminação com o vírus é uma das linhas de investigação da CPI da Covid, colocando o chefe do Planalto no centro da apuração.

Em um momento do depoimento, o parlamentar defende que imunidade produzida pela infecção seria melhor que a adquirida na própria vacinação. A fala de Osmar Terra foi rebatida por senadores na sessão.

Osmar Terra defende que imunidade produzida pela infecção seria melhor que a vacinação e é rebatido por senadores.



Créditos: Reprodução/TV Senado#CPIdaCovid #OsmarTerra #ODia pic.twitter.com/pf7J7TzEyC — Jornal O Dia (@jornalodia) June 22, 2021

Após o relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL), questionar Osmar Terra sobre a fala, o deputado respondeu que "a tendência desse vírus é produzir mais anticorpos do que esse vírus inerte". Em ocasiões anteriores, o deputado Osmar Terra já defendeu a imunidade de rebanho.

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) reiterou a necessidade de que a pandemia não pode ser "palco para desinformação" e afirmou ser impossível comparar a infecção do vírus à vacina.

Acompanhe ao Vivo o depoimento de Osmar Terra na CPI da Covid: