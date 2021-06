As inscrições vão desta quarta-feira, 30 de junho, até o dia 14 de julho, às 23:59. - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 30/06/2021 09:33 | Atualizado 30/06/2021 09:48

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021 já estão abertas e vão desta quarta-feira, 30 de junho, até o dia 14 de julho, às 23:59. Para realizar o registro, os candidatos devem acessar a Página do Participante e seguir as instruções presentes na tela.

Os dois modelos do exame, impresso e digital, estão marcados para os mesmos dias: 21 e 28 de novembro. Neste ano, as questões para as duas modalidades da prova também serão as mesmas (inclusive o tema da redação), e a escolha entre prova impressa e digital deverá ser realizada no ato da inscrição.



Para os estudantes que não conseguiram a isenção da taxa de inscrição, o valor a ser pago é de R$ 85,00 - o prazo de pagamento é até o dia 19 de julho. Para aqueles que não precisarão pagar a taxa: atenção! A inscrição ainda precisa ser realizada.

Confira o calendário:

Inscrições: 30/6 até 14/7

Pagamento da inscrição: até 19/7

Pedido de atendimento especializado: 30/6 até 14/7

Pedido de tratamento pelo nome social: 19/7 até 23/7

Provas: 21/11 e 28/11

A aplicação do exame seguirá o padrão dos últimos anos e acontecerá em dois domingos consecutivos, veja:



21 de novembro

- 5 horas e 30 minutos de prova, serão aplicadas:

45 questões de linguagens;

45 questões de ciências humanas

e redação.



28 de novembro

- 5 horas de prova, serão aplicadas:



45 questões de matemática

e 45 questões de ciências da natureza.



Horários de aplicação (no fuso de Brasília):

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término das provas no 1º dia: 19h

Término das provas no 2º dia: 18h30