Tite tem mais dois dias de preparação para as quartas de finalLucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 18:21

Nesta terça-feira, a Seleção Brasileira realizou a primeira atividade na Granja Comary, em Teresópolis, de olho no duelo contra o Chile, pelas quartas de final da Copa América. Entretanto, o técnico Tite não deu pistas da escalação. Além disso, ele não pôde contar com três jogadores.



Depois de se apresentar para substituir o cortado Felipe, Léo Ortiz, que jogou na segunda pelo Bragantino, fez um trabalho regenerativo na academia, assim como Éder Militão, com desgastes muscular. Já Renan Lodi ficou no departamento médico em função de um trauma na região da bacia e é dúvida para o confronto das quartas de final.



Sem os três jogadores, o técnico Tite fez um trabalho de posse de bola em campo reduzido e misturou titulares e reservas. Um dos times contou com Weverton, Émerson, Marquinhos e Alex Sandro; Fabinho, Fred e Roberto Firmino; Éverton Cebolinha, Vini Júnior e Neymar. E o outro teve Ederson, Danilo, Thiago Silva e Casemiro; Douglas Luiz, Lucas Paquetá e Everton Ribeiro; Gabriel Jesus, Gabigol e Richarlison.



Os jogadores que não enfrentaram o Equador ainda realizaram um trabalho com jogadas de ataque, enquanto o restante foi para a academia. Com isso, somente nesta quarta-feira Tite deve começar a definir a equipe titular que jogará contra o Chile na sexta-feira, no Nilton Santos.