Destaque do Red Bull Bragantino, o zagueiro Léo Ortiz celebra a primeira chance na SeleçãoLucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 16:15

Teresópolis - Léo Ortiz já está na área. Substituto de Felipe, do Atlético de Madrid, cortado devido à uma lesão no joelho direito, o zagueiro do Red Bull Bragantino se apresentou na manhã desta terça-feira na Granja Comary, em Teresópolis.

Dessa maneira, a seleção brasileira, que se prepara para o duelo contra o Chile, sexta-feira, às 21h, no estádio Nilton Santos, pelas quartas de final da Copa América, está completa para a fase mata-mata. Além de Léo Ortiz, Tite conta Éder Militão, Marquinhos e Thiago Silva, que têm se revezado como titular durante a competição.

Destaque na campanha do RB Bragantino, líder do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos, Léo Ortiz, de 25 anos, celebra a primeira convocação. Ele se apresentou um dia depois de atuar na vitória do clube paulista por 1 a 0 sobre Atlético-GO, em Goiânia.