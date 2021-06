A Fifa pode reconhecer o bicampeonato olímpico do Uruguai como títulos mundiais e, portanto, o país passaria a ter quatro títulos - AFP

A Fifa pode reconhecer o bicampeonato olímpico do Uruguai como títulos mundiais e, portanto, o país passaria a ter quatro títulos

Por Lance

Publicado 29/06/2021 15:31

Lisboa - Campeão dos Jogos Olímpicos de 1924 e 1928, o Uruguai será declarado tetracampeão mundial pela Fifa. De acordo com o jornal português 'A Bola', a entidade passará a considerar os títulos das Olimpíadas conquistadas pela Celeste, numa época em que ainda não existia a Copa do Mundo.

Os Jogos Olímpicos têm muita importância para o futebol uruguaio, uma vez que àquela época as seleções usavam seus principais jogadores no torneio. Além disso, a Fifa era a organizadora da competição nos Jogos Olímpicos. Atualmente, o Comitê Olímpico Internacional (COI) coordena.

O Uruguai venceu a Suíça, em 1924, nos Jogos de Paris, por 3 a 0, na disputa pela medalha de ouro. Quatro anos depois, bateu a Argentina por 2 a 1, nos Jogos de Amsterdã. Na Copa do Mundo, os uruguaios foram campeões em 1930 e 1950, na decisão contra o Brasil, conhecido como 'Maracanazo'. Com a confirmação do tetra, a Celeste se juntará a Itália e Alemanha.