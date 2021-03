Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 06/03/2021 06:20

Nos bastidores do Palácio Guanabara, a informação é de que o pagamento dos salários de fevereiro do funcionalismo estadual será feito no dia 12, décimo dia útil (prazo previsto em calendário oficial), sem previsão de antecipação este mês.

Com as medidas que vêm sendo adotadas pela equipe do Executivo fluminense para o incremento da receita, o governo do Estado do Rio tem conseguido quitar os vencimentos antes do prazo em alguns meses. Desta vez, porém, todos os indicativos são de que o crédito não será antecipado.

Ainda assim, segue nos planos do governo a mudança no cronograma, estipulando o pagamento em uma data mais próxima ao início do mês.