Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) Reprodução/GoogleMaps

Por Thuany Dossares

Publicado 26/05/2021 10:01 | Atualizado 26/05/2021 10:05

Rio - Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam uma mulher suspeita de participação em um assassinato, na tarde de terça-feira, em Japeri, na Baixada Fluminense.

O crime foi cometido em dezembro de 2020. De acordo com as investigações, Rayane da Silva Bernardo, de 23 anos, ajudou a matar uma mulher, junto com o companheiro da vítima que também é investigado pela especializada e está foragido.

Publicidade

Segundo a DHBF, Rayane teve a função de dirigir o veículo utilizado para abordar a mulher e levá-la do local de trabalho até o local do crime, em Japeri, onde foi encontrada com marcas de vários tiros na cabeça.

Contra a suspeita foi cumprido um mandado de prisão temporária por homicídio. Os policiais seguem fazendo buscas para prender o segundo autor do crime.

Publicidade

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense deixa à disposição da população o telefone (21) 98596-7442 (Whatsapp) para denúncias. Os agentes afirmam que o anonimato é garantido.