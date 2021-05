Robson da Silva Gomes Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 10:41

Segundo a Polícia Militar, Robson foi ferido após reagir a um assalto. Agentes do 24º BPM (Queimados) foram acionados para a ocorrência e, chegando ao local, constataram que a vítima já estava morta.

De acordo com a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), as investigações estão em andamento para identificar a autoria do assassinato. A perícia foi realizada no local e diligências seguem para esclarecer o caso. Até o momento ninguém foi preso.