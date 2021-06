Novo posto do Detran em Saquarema/RJ - Divulgação

Por Monica Marinho

Publicado 28/06/2021 16:37

SAQUAREMA - O Detran.RJ inaugurou nesta segunda-feira (28) o seu novo posto de atendimento em Saquarema, na Região dos Lagos. A nova unidade está funcionando no Centro Administrativo da Prefeitura, na Avenida Saquarema, número 4.299, no bairro Porto da Roça, oferecendo serviços administrativos e de identificação civil.

No local, há um Serviço Auxiliar de Trânsito (SAT), unidade do Detran que presta atendimento para serviços que não precisam de vistoria, e um posto de emissão de carteiras de identidade.

O novo posto substitui o que funcionava ao lado da sede da Prefeitura, no Centro da cidade. Ele tem três guichês do SAT e dois de identificação civil. No SAT podem ser realizados serviços como comunicação de venda de veículo, impressão de CRLV-e (Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo digital), recursos de multa, apresentação de real infrator, pedido de isenção de taxas para pessoas com deficiência, entre outros.

Nos guichês da Diretoria de Identificação Civil é possível requisitar a emissão de primeira e segunda vias de carteiras de identidade e de carteiras para pessoas com deficiência. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

- A inauguração do novo posto atende ao objetivo do Detran de prestar melhores serviços aos nossos usuários, com mais conforto e qualidade no atendimento. Agora, estamos instalados em local melhor, num prédio bem estruturado para o atendimento ao público - disse o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.

No Centro Administrativo, a Prefeitura de Saquarema concentrou uma série de serviços à população. Há também unidades do ISS, da Fundação Leão XIII, da Emater, do Bolsa Família, da Junta Militar, do Ministério do Trabalho e de secretarias municipais, entre outros órgãos."