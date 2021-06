Boavista vence o Bangu por 2 a 0 e se isola na liderança do grupo A7 - Eduardo Peralta

Por Monica Marinho

Publicado 28/06/2021 14:46

SAQUAREMA – Na tarde deste domingo (27), Boavista e Bangu se enfrentaram pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, no Grupo A7, na sua primeira fase.

Jogando fora de casa, o Verdão de Saquarema, conseguiu a vitória por 2 a 0 com gols marcados no primeiro tempo da partida. Aos 41 minutos, Jefferson Renan abriu o placar, e, dois minutos depois, Luís Felipe sacramentou a vitória do Boavista. Com a vitória, o time de Saquarema assume a liderança do grupo, com oito pontos.

No próximo sábado (3), às 15h, o Boavista recebe o Cianorte-PR, no estádio Elcyr Resende, em Saquarema pela 5ª rodada.