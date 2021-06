Centro de Atendimento ao Paciente Oncológico – CAPO. - Reprodução internet

Por Monica Marinho

Publicado 28/06/2021 13:27

SAQUAREMA – Os moradores de Saquarema, na Região dos Lagos, que estão em tratamento contra o câncer podem contar com diversos serviços oferecidos pelo Centro de Atendimento ao Paciente Oncológico – CAPO.

Criado em janeiro de 2021, pela Secretaria Municipal da Mulher, o centro disponibiliza aos pacientes atendimento social, jurídico e psicológico, com o intuito de fornecer informações especializadas e acolhimento. O CAPO também tem por objetivo fortalecer os laços entre os diagnosticados e neles estimular maior envolvimento em atividades preventivas e sociais. Tudo em prol da defesa dos direitos, da melhoria da qualidade de vida e da autoestima do paciente.

- CAPO não é uma unidade de saúde. A ideia do Centro é ofertar serviços de cunho social aos pacientes, complementando com as ações de saúde que os assistidos já possuem. Estamos com nossa estrutura pronta e com profissionais capacitados para lutar por direitos e políticas públicas dos pacientes oncológicos- informou a Secretária Municipal da Mulher, Marcia Azeredo.

O Centro de Apoio ao Paciente Oncológico - CAPO funciona no mesmo endereço da Secretaria Municipal da Mulher, na Rua Estudante Elcira de Oliveira Coutinho, nº 16 - Bacaxá (esquina da Ricamar Pneus). O local está aberto de segunda a sexta-feira, das 09 às 17 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (22) 99859-7841.