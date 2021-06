Disque Denúncia pede informações que ajudem a localizar assassino da idosa em Saquarema - Divulgação

Por Monica Marinho

Publicado 26/06/2021 08:59

O corpo dela foi encontrado quatro dias depois em um sítio particular, no bairro do Rio da Areia. Ela estava sem a roupa de baixo, sem sapatos e com o sutiã aberto. Contudo, o laudo do exame cadavérico constatou que ela não foi vítima de violência sexual. O documento constatou que a idosa morreu de asfixia por esganadura, que é quando há o aperto do pescoço exercido pelas mãos do agressor.

De acordo com a Polícia Civil de Saquarema, a investigação do caso aponta homicídio, com possível cárcere privado. A motivação do crime ainda está sendo investigada e testemunhas estão sendo ouvidas.

O Disque Denúncia recebe informações sobre o caso, nos seguintes canais de atendimento:

WhatsApp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

Telefones: (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP “Disque Denúncia RJ”

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj