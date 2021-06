Os participantes da palestra receberam informações sobre métodos contraceptivos - Divulgação

Por Monica Marinho

Publicado 25/06/2021 11:56 | Atualizado 25/06/2021 11:57

Saquarema - A Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema, realizou nesta quinta-feira (25), uma palestra com tema voltado ao planejamento familiar. A ação aconteceu no Centro Municipal de Reabilitação Professora Dilma Coutinho da Silva, no Gravatá.

Durante o encontro, a equipe do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (PAISMCA) conversou com interessados sobre métodos contraceptivos disponíveis à população. Os participantes que fizeram opções por laqueadura e vasectomia foram cadastrados e estão aguardando a convocação para realização da cirurgia nos próximos meses.

A população interessada pode entrar em contato com o PAISMCA pelo telefone (22) 99780-3326. O número é exclusivo para ligações e não recebe mensagens WhatsApp.