O Cabo Renato Mendonça tinha 34 anos e estava lotado no 25ºBPM. Ele deixa dois filhos e esposa, que está grávida. Policial foi agredido por cinco pessoas em um bar no bairro Boqueirão - Divulgação

Por Monica Marinho

Publicado 24/06/2021 14:27

Saquarema – Morreu na noite desta quarta-feira (23) o Cabo da Polícia Militar, Renato Silva de Mendonça. O policial estava internado em estado grave desde o último sábado (19), Morreu na noite desta quarta-feira (23) o Cabo da Polícia Militar, Renato Silva de Mendonça. O policial estava internado em estado grave desde o último sábado (19), após ser agredido no bairro do Boqueirão, na cidade de Saquarema, na Região dos Lagos.

Na polícia militar desde 2014, o Cabo Renato Mendonça tinha 34 anos, e estava lotado no 25ºBPM. Ele deixa dois filhos e esposa, que está grávida.

A Secretaria de Estado de Polícia Militar e o 25ºBPM lamentaram a morte do Cabo, e informaram através de nota, que estão prestando apoio à família do policial. Ainda não há informações sobre o horário e local do sepultamento.

policiais civis e militares prenderam em flagrante, três homens e uma mulher pela tentativa de homicídio do Cabo Renato. O quinto suspeito de participar da agressão já foi identificado, mas ainda não foi localizado. A polícia já pediu a prisão dele à Justiça. O crime aconteceu na manhã de sábado (19) e, no mesmo dia,. O quinto suspeito de participar da agressão já foi identificado, mas ainda não foi localizado. A polícia já pediu a prisão dele à Justiça.

homem que seria parente de um dos autores do crime. Ele foi encontrado com munições, algemas e armas, e uma delas teria sido usada no crime. Ainda segundo a polícia, este homem não teria envolvimento direto com a agressão. Ainda no sábado, a polícia localizou e prendeu umEle foi encontrado com munições, algemas e armas, e uma delas teria sido usada no crime. Ainda segundo a polícia, este homem não teria envolvimento direto com a agressão.

De acordo com a polícia, o crime aconteceu em um bar, e, no momento da confusão, um dos suspeitos atirou contra o PM que reagiu e conseguiu atirar em dois agressores. Eles foram atingidos, um na mão e o outro na perna. Os outros envolvidos conseguiram render o Cabo e o agrediram com socos, chutes e pancadas na cabeça com uma barra de ferro.

O Cabo Renato Mendonça foi socorrido por populares e levado ao Posto de Saúde de Jaconé e logo depois encaminhado ao Hospital Nossa Senhora de Nazareth, em Saquarema. Ele foi transferido posteriormente para o Hospital Estadual Roberto Chabo (Hospital Regional de Araruama), onde permaneceu internado até o seu falecimento.