Polícia Civil prende homem por porte ilegal de arma de fogo em Saquarema - Divulgaçao

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 13:09 | Atualizado 22/06/2021 15:36

Saquarema - Policiais civis e militares de Saquarema, na Região dos Lagos, prenderam em flagrante, neste sábado (19/06), um homem pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Ele foi capturado em sua casa, após trabalho de inteligência e monitoramento.

De acordo com os agentes, o preso é parente dos autores da tentativa de homicídio cometida contra um policial militar, na madrugada deste sábado (19/06). Ele foi encontrado com munições, armas, algemas e outros equipamentos quando os agentes procuravam pelos autores do crime contra o PM.

O preso foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.