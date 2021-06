Equipe treina no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV) - Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 16:05 | Atualizado 22/06/2021 18:19

Saquarema – Nesta segunda-feira (21), as atletas da Seleção feminina sub-18 de vôlei se apresentaram no Centro se Desenvolvimento De Voleibol (CDV), na cidade de Saquarema, na Região dos Lagos. A equipe começou a preparação para o Campeonato Mundial da categoria.

Comandadas pelo técnico Hylmer Dias convocou, o grupo que se prepara em Saquarema é composto por: Isabella de Sá, Fernanda Depiné, Camila Brandalise e Heloisa Soares, na posição de levantadoras; as opostas Larissa Mendes, Anna Luiza Maccarone e Isabela Rocha; Alexia Rodrigues, Rebeca da Silva, Miccaelly Rodrigues, Luzia Nesso e Juliana Gandra como as centrais; as ponteiras são Nicole de Oliveira, Aline Segato, Kauany Kyukawa, Helena Hoegen, Thuany Bardin e Luiza Silva e as líberos Sophia Dantas, Fernanda Achá e Izadora Stredile.



O Campeonato Mundial Sub-18 feminino será realizado entre os dias 20 de setembro e nove de outubro, no México.