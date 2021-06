Moradores acharam o animal morto na areia da praia de Vilatur - Reprodução internet

Moradores acharam o animal morto na areia da praia de VilaturReprodução internet

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 12:18

Saquarema - Na manhã desta terça-feira (22), mais uma tartaruga marinha foi encontrada morta na praia de Vilatur, em Saquarema, na Região dos Lagos.

De acordo com informações, a tartaruga foi encontrado na areia na altura do restaurante Estrela do Mar. Moradores tentaram socorrer, mas o animal já estava morto.

Publicidade

As autoridades responsáveis foram acionadas e os funcionários da CTA Meio Ambiente recolheram o corpo da tartaruga para análise da causa da morte.