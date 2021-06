Bairros de Saquarema recebem serviços de manutenção nas estradas - Divulgação

Por Monica Marinho

Publicado 23/06/2021 12:36

Saquarema - A Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos da cidade de Saquarema, realizou nesta quarta-feira (23) serviços de manutenção viária na Vila Gegê, no bairro do Rio Seco. Importante polo rural da cidade, o Rio Seco possui diversas propriedades de agricultores familiares responsáveis pelo abastecimento de feiras e escolas da região.

Durante o serviço, as equipes realizaram o patrolamento, colocação de saibro e correção das vias, para dar maior mobilidade e segurança aos pedestres, motoristas e demais usuários das ruas.

Segundo a prefeitura, as ações de manutenção seguem sendo realizadas em diversos pontos do município, com o objetivo de atender ao maior número possível de comunidades e bairros.