Decreto publicado na última semana autoriza a aplicação das multas por GPS já a partir do próximo dia 16 - Reprodução/Ônibus Brasil

Decreto publicado na última semana autoriza a aplicação das multas por GPS já a partir do próximo dia 16Reprodução/Ônibus Brasil

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 22:00 | Atualizado 21/06/2021 22:02

Rio - A prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), desenvolveu novas ferramentas de tecnologia para auxiliar no monitoramento e no planejamento do sistema de ônibus na cidade. Por meio do acompanhamento dos dados de GPS da frota, é possível ter acesso à localização dos ônibus e saber se as empresas estão operando corretamente em cada linha. Das 493 linhas que deveriam estar circulando atualmente na cidade, 176 estão fora de operação.



Um decreto publicado na última semana autoriza a aplicação das multas por GPS já a partir do próximo dia 16, em casos descumprimento da frota determinada, horários e itinerários. Atualmente, o trabalho presencial é feito por 86 agentes, entre auxiliares e fiscais.



Publicidade

"Vamos conseguir multar eletronicamente, duas vezes ao dia, no pico da manhã e no pico da tarde, os operadores que não estiverem em conformidade. Isso vai trazer mais poder de regulação e de fiscalização do sistema e nossos fiscais poderão exercer outras atividades, como avaliação da qualidade dos veículos", destacou a secretária municipal de Transportes, Maína Celidonio.



Segundo a SMTR, reuniões já estão sendo feitas com representantes dos consórcios em busca de melhor atendimento à população. Já foi constatado aumento da frota e retorno de linhas que estavam inoperantes. Além disso, a secretaria afirma que está fazendo a revisão de todo o sistema de ônibus para reformular itinerários e a frota determinada com o objetivo de evitar áreas descobertas e garantir frequências de ônibus compatíveis com a demanda.



Publicidade

Ainda de acordo com a secretaria, uma licitação de bilhetagem eletrônica também está sendo preparada. "Além da transparência, o objetivo é a mudança no modelo de gestão, com pagamento por custo e qualidade do serviço prestado e não mais pagamento por passageiro transportado", diz a pasta.