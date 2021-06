Por O Dia

Publicado 22/06/2021 10:09

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Cultura (SMC), lançará nesta quarta-feira (23), o programa "Aprendiz Cultural", que vai oferecer renda e formação para jovens da cidade. De acordo com a pasta, o programa oferecerá bolsa e cursos de preparação em equipamentos culturais da cidade para preparar estes jovens para trabalharem como profissionais da cultura no futuro. Ao todo, serão contemplados um total de 500 jovens, de 18 a 24 anos.

Durante 12 meses, os jovens poderão aprender técnicas de luz, som e gestão em equipamentos culturais do município do Rio por meio de capacitação teórica e prática para o mercado cultural. Para ajudar a reverter a situação de vulnerabilidade da juventude carioca, o programa vai oferecer bolsas mensais de R$ 800, além de vale-transporte. Além disso, outros jovens terão acesso às formações de forma online. A meta é certificar cinco mil jovens de forma virtual até 2024.



"Na Cultura, ninguém fica para trás, muito menos os jovens. Será um ano de aprendizagem nas áreas de luz, som e etc, para depois eles estarem preparados para trabalharem em grandes eventos. A cultura não é só para artistas", ressaltou o secretário de Cultura da cidade do Rio, Marcus Faustini.



A prefeitura ressalta que o público-alvo é formado por jovens que não possuem emprego formal ativo e que não tenham concluído o Ensino Médio. Para participar é preciso ser residente da capital fluminense, preferencialmente em periferias, favelas e subúrbio e/ou estar em situação de vulnerabilidade social.

Na primeira fase, a SMC vai lançar uma chamada para organizações da sociedade civil. As secretarias de Juventude e da Mulher serão parceiras do programa.



Desemprego entre os jovens cresceu na pandemia



Os jovens estão entre aqueles que mais sentiram os efeitos da pandemia sobre suas vidas. De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) sobre Mercado de Trabalho - Conjuntura e Análise, os jovens de 15 a 29 anos são 13% a mais em relação à taxa de desemprego.



"A cultura carioca, além de ser um celeiro de artistas, é também um caminho de profissionalização para a juventude. O carnaval, por exemplo, além do desfile, possui diversos profissionais que trabalham para dar vida ao longo do ano à maior festa cultural carioca. Operar som, luz e fazer gestão cultural são algumas das formações profissionais possíveis", explicou Faustini.



Confira o calendário do programa:



- 1ª semana de julho: seminário online para organizações da sociedade civil conhecerem o programa;



- 2ª quinzena de julho: lançamento do edital para escolha de organização da sociedade civil que executará o programa;



- Agosto/setembro: escolha da organização da sociedade civil;



- Outubro: início do projeto



Para maiores informações, acesse o site rio.rj.gov.br/web/smc/