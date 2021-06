Búzios vai implantar o projeto 'Van Amiga do Idoso' - Prefeitura de Búzios

Búzios vai implantar o projeto 'Van Amiga do Idoso'

Por Juarez Volotão

Publicado 18/06/2021 07:34

Búzios - A atuante Secretária da Mulher e do Idoso do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Daniele Guimarães, esteve reunida junto ao prefeito do balneário, Alexandre Martins, e aos presidentes das Cooperativas de Búzios, no gabinete municipal na manhã desta quinta-feira (17) para implementar um projeto que beneficie os idosos buzianos.

Segundo informações, o objetivo do encontro foi buscar parceria com os representantes das Cooperativas, para que o projeto “Van Amiga do Idoso” seja implementado na cidade.

'A ação visa tornar os serviços prestados pelos transportes públicos do município mais humanizado para a terceira idade', afirmou Alexandre Martins, chefe do executivo buziano.

'Uma cidade boa para o idoso, é uma cidade boa para todos. Estamos buscando a melhoria dos serviços no município porque entendemos que tornar os transportes coletivos mais amigáveis para os nossos idosos é essencial. Queremos que os nossos condutores prestem um atendimento mais humanizado e capacitado, através de realização de workshops e palestras sobre direitos dos idosos e cuidados básicos no trânsito. Tem tudo para dar certo', explicou a Secretária Daniele Guimarães.