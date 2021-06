Variante pode tornar o vírus mais resistente aos imunizantes - Divulgação

Variante pode tornar o vírus mais resistente aos imunizantes Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 10:36

Búzios - A Secretaria de Saúde de Búzios, município de Região dos Lagos do Rio, divulgou o novo calendário de vacinação para todas as pessoas que estão com idade entre 59 à 55 anos, para quinta (17)e sexta-feira (18), na parte da manhã, a partir das 9h.

Na quinta-feira (17), as pessoas devem procurar as UBS Olavo da Costa, Rasa, José Gonçalves, São José e Baía Formosa para receberem a primeira dose da vacina contra o Covid-19.

Na sexta-feira (18), a imunização será nas UBS de Geribá, Ferradura, Brava, Capão e Cem Braças. Segundo a Prefeitura,a primeira dose da vacinação contra o Covid-19 ocorre no período da manhã, e a segunda dose na parte da tarde.