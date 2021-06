Búzios comemora Dia Internacional da Yoga com atividades na Praia de Caravelas - Divulgação

Búzios - O Maha Ashram Búzios festejará, neste domingo (20), o Dia Internacional da Yoga em um evento que tem o apoio da Prefeitura de Búzios e contará com atividades online e presenciais em espaço aberto e seguindo os protocolos de segurança sanitária para a Covid-19.

O local escolhido para este dia especial é a Praia das Caravelas, pedacinho de Búzios reconhecido em todo o mundo como um ponto especial para a pratica de yoga e outras atividades similares.

Haverá mini palestras com nomes reconhecidos mundialmente e representantes locais sobre a prática e benefícios individuais e coletivos, meditação, mantras e cantos e, é claro, muita yoga. As atividades e atrações serão gratuitas, mas devido a pandemia de Covid-19 a participação é limitada para evitar aglomerações.

A primeira atividade do dia, um aulão de yoga com Prakash ji e Yamila, será na Praia das Caravelas e, em seguida, após uma mensagem de abertura do embaixador da India no Brasil Sr. Suresh Reddy, as palestras presenciais acontecerão bem próximo, no auditório do Hotel Apa do Pau Brasil. Com todas as portas e janelas abertas e mantendo as regras de distanciamento social, acontecerão as palestras presenciais com praticantes atuantes em Búzios como o casal Hudrik e Luciana Videla, o ambientalista Gabriel Gialuise e a chef naturopata Monica Bull Amoli. No telão, direto da Índia o guru Atma Nambi Gurugi, o presidente da Yôga Allience Internacional Gopal Ji, e dirigente do Yôga do Riso Internacional. Gopalananda ji. No local já foram realizados encontros históricos, como reuniões públicas para a emancipação do município e outros temas de importância comunitária.

Após a palestra haverá um almoço com comida típica indiana no Ashram, que também fica próximo. Para fechar as comemorações, na Praça das Caravelas, a apenas alguns metros, espaço aberto onde fica os monumentos Pirâmide Cinética e Labrinto de David, mantendo o distanciamento social, haverá a celebração final com iniciação à yoga, pranayoga e meditação, com Claudia Miranda, Lara Del Bario, Deepta, Prema e Abhishek. Também haverá mantras entoados pelos músicos e instrumentistas Jesse Fabres, Ananda Fabres e Leela Shakti.



Sobre o Maha Ashram Búzios:

O Maha Ashram Búzios é espaço dedicado a pratica da yoga e a vida meditativa desde 2016, na Praia das Caravelas. São seus administradores, Prema e Abhishek, que explicam sobre a importância da yoga, que tem suas raízes na Índia e se difundiu por todo o mundo até chegar ao Ocidente. O casal também é idealizador do Búzios Yoga Fest, que teve a edição de 2020 adiada por causa da pandemia, mas está previsto para ter a sua 3ª edição em dezembro deste ano.

“A Yoga foi sendo enriquecida por novas culturas, isso permitiu que ela ganhasse diversas formas e se tornasse acessível a diferentes grupos de pessoas. Esse evento é a oportunidade de ter contato da melhor forma, próximo da natureza, com a beleza, alegria, e todos benefícios físicos e mentais que a yoga proporciona, além de escutar pessoas de grande sabedoria. ”

Como chegar:

Para chegar ao local é necessário pegar a Estrada Búzios x Cabo-Frio ( RJ 102). Fica a 6 km de ambos os pórticos da cidade. Após este ponto deve seguir mais 1,5 km pela estrada de terra. Há placas sinalizando o caminho. A todos se pede respeito a natureza preservada, e ao ambiente contemplativo que o local proporciona. É uma forma diferente de viver Búzios, é a oportunidade de Búzios mostrar ao mundo outras experiências.



Programação completa:



7h Yoga com Prakash ji e Yamila ( Em Jejum )



8h Mini Café da Manhã na Praia ( Oferecido pelo Maha Ashram Búzios )



Palestras Espiritualidade



9h Hudryk e Luciana, Gabriel Gialluisi e Monica Bull Amoli



10h Atma Nambi Guruji (India), Gopal Ji (India) e Gopalananda Ji (India)



11h Professor DeRose, Cesar Curti, Swami Chandramukha



13h Almoço Indiano no Maha Ashram Búzios (valor 35 reais)



15h Mantras, Yoga, Pranayamas e meditação com Claudia Miranda, Jesse Fabres, Ananda Fabres, Leela Shakti, Lara Del Barrio Deepta, Prema e Abhishek