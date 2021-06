Volta às aulas na rede municipal de Búzios será de forma remota - Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 21:51

Búzios - O município de Búzios na Região dos Lagos do Rio está iniciando pela rede municipal de educação a entrega das atividades escolares aos alunos e estudantes da rede pública da cidade.

A Secretaria de Educação Ciência e Tecnologia do balneário informa que as atividades impressas estão disponíveis nas Unidades Escolares. 'Dia 30 de junho termina o trimestre, não deixe de comparecer à escola para retirada das apostilas e de fazer a devolução do material nas datas estipuladas pela escola', informam.

Segundo informações, o processo de retirada e devolução das apostilas é obrigatório para o cômputo da presença do estudante e se não houver a devolução, não terá o registro de presença. De acordo com a Secretaria de Educação de Búzios, o aluno que não tem o registro de presença, poderá ficar sem a Recarga do Vale Card até que regularize e se não houver a devolução, irá caracterizar evasão escolar.