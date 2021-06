Campanha de combate ao Câncer de Colo de Útero e Ovário é promovida em Búzios - Imagem de internet

Campanha de combate ao Câncer de Colo de Útero e Ovário é promovida em BúziosImagem de internet

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 07:37

Búzios - A Secretaria da Mulher e do Idoso, em parceria com a Secretaria de Saúde de Búzios, promove, no mês de junho e julho, a campanha de Conscientização e Combate ao Câncer de Colo de Útero e Ovário.

O projeto será realizado em duas etapas. Durante este mês de junho, as unidades básicas de saúde (UBS’s) do município vão intensificar as agendas de coletas de preventivos, com início na próxima segunda-feira (21), das 13h às 17h.

No mês de julho, na sexta-feira (02), das 13h às 17h, inicia a segunda etapa do projeto, que incluem as avaliações das mamas e solicitações de exames, como os ultrassons transvaginais e as mamografias.

O principal objetivo da campanha é fornecer informação e estimular a população feminina para os cuidados de prevenção contra o câncer ginecológico que muitas vezes é silencioso. A campanha busca, ainda, atingir especialmente mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos, que apresentam maior risco de desenvolver a doença, além de alertar para os principais sinais e sintomas que devem direcionar a mulher a buscar ajuda médica.

A união das secretarias espera que essa força tarefa sirva de ajuda às mulheres, devido à baixa adesão à realização periódica desses exames, especialmente neste cenário pandêmico.