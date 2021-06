Mais de duas toneladas de lixo é recolhido das Ilhas Feia e Caboclo de Búzios | Búzios | O Dia

Mais de duas toneladas de lixo é recolhido das Ilhas Feia e Caboclo de Búzios - Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 07:51

Búzios - A Secretaria do Ambiente e Pesca do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro segue dando prosseguimento as comemorações da Semana do Meio Ambiente e recolheu nesta segunda-feira (14), mais de duas toneladas de lixo nas limpezas realizadas nas Ilhas Feia e Caboclo. Além da limpeza também foi realizado plantio de mudas na Ilha Caboclo.

Nos dois locais foram recolhidos pneus velhos, latas, plásticos, cordas, pedaços de redes velhas, pedaços de lonas, entre outros. Na costa da Ilha Feia, um Guarda Vida encontrou boiando um barril de hidrocarboneto (possivelmente petróleo), provavelmente oriundo de alguma colisão entre embarcações em alto mar. A Capitania dos Portos foi informada imediatamente, cabendo à ela todas as medidas necessárias.

Segundo o secretário da pasta, Evanildo Cardoso, a ação de limpeza nas ilhas tem o intuito de promover uma conscientização maior para que as pessoas deixem de lançar resíduos na natureza.

Ainda de acordo com o secretário, a Ilha do Caboclo faz parte do Parque dos Corais, que é uma Unidade de Conservação e Preservação Integral. Não cabe a utilização dela como deposito ou guarda de matérias, até que de fato tenha um plano de manejo de conservação. É necessário otimizar o uso dela de forma que seja de acordo com o ambiente coralíneo.

“É necessário um processo de educação ambiental maior das diversas atividades que interage com nossa costa, tanto atividades turísticas, quanto pesqueiras, as pessoas precisam ter um pouco mais de consciência ambiental”, esclarece Evanildo. A Ação contou com o apoio da Guarda Marítima Ambiental, Guarda Vida e integrantes do Parque e Jardins Seapur.