Marcelo Torres, do SBT, confundiu os nomes do serial killer Lázaro Barbosa e do ator Lázaro RamosMontagem

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 18:18 | Atualizado 18/06/2021 18:25

Rio - Marcelo Torres surpreendeu o público do "SBT Brasil", na última quinta-feira (18), ao confundir os sobrenomes do ator Lázaro Ramos e de Lázaro Barbosa, serial killer procurado em Brasília. O jornalista fez a troca quando introduzia a notícia de que o suspeito de matar uma família do Distrito Federal tinha enfrentado policiais com tiros.

"Esta edição começa com a notícia de que a polícia de Goiás trocou tiros agora pouco com Lázaro Ramos, suspeito de praticar assassinatos em série no entorno do Distrito Federal", afirmou o apresentador ao vivo. Em seguida, Márcia Dantas, colega de bancada de Marcelo, disse o nome correto ao trazer a informação seguinte: "Há nove dias, Lázaro Barbosa foge de uma força-tarefa com mais de 200 agentes."

Nas redes sociais, o erro cometido pelo jornalista não passou despercebido e internautas comentaram a gafe com mensagens de solidarização ao ator baiano. "Coitado do Lázaro Ramos. Ele era a única pessoa com esse nome", escreveu um usuário do Twitter. "Nunca imaginei que o Lázaro Ramos viraria um serial killer", brincou outro.

Confira as reações:

coitado do Lázaro Ramos que era a única pessoa que se chamava Lázaro no Brasil desde 1920 e agora está dividindo seu nome com este Lázaro — Marcus Vinicius (@marcusvisn) June 17, 2021

