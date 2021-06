Ninguém foi ferido, mas a entrada do banco foi totalmente danificada. - reprodução internet

Ninguém foi ferido, mas a entrada do banco foi totalmente danificada. reprodução internet

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 13:01

Saquarema – Um carro desgovernado invadiu uma agência bancária na manhã desta quarta-feira (23), em Saquarema, na Região dos Lagos.

De acordo com informações, o veículo colidiu com a frente do Banco Bradesco, na Avenida Saquarema, no bairro de Bacaxá. A entrada da agência foi totalmente danificada. Não há relatos de feridos no local.