Calendário de vacinação em Saquarema - Divulgação

Calendário de vacinação em SaquaremaDivulgação

Por Monica Marinho

Publicado 22/06/2021 18:15 | Atualizado 23/06/2021 11:47

Saquarema – Após anunciar a antecipação do calendário de vacinação na semana passada, a Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema, na Região dos Lagos, informou na tarde desta terça-feira (22), que suspenderá, temporariamente, a vacinação contra a covid-19 no município. A decisão foi tomada após o término das doses D1 enviadas ao município.

De acordo com a Secretária de Saúde, a cidade recebeu neste sábado (19), apenas duas remessas do imunizante, sendo a primeira contendo 1092 doses de Pfizer, que foram utilizadas no decorrer da semana para imunizar pessoas com comorbidades, profissionais da educação, forças de segurança e população em geral. Já a segunda remessa, contendo 350 doses de CoronaVac, destinadas aos trabalhadores da limpeza urbana, gestantes, lactantes, puérperas.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o município está adiantado no calendário único proposto pelo Governo Estadual que é iniciar a vacinação da população de 54 a 45 somente em julho. Assim que novas doses forem disponibilizadas o município irá cumprir o calendário.



A Secretaria informou ainda que a aplicação de segundas doses (D2) segue, normalmente, no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no Porto da Roça, e na Praça do Bem-Estar, no Centro, das 09 às 16 horas. A imunização de grávidas, puérperas e lactantes também prossegue, após agendamento, de segunda a sexta-feira, das 09 às 16 horas, na sede da Subsecretaria de Saúde que fica na Rua Rio das Flores, 90 - Porto Novo. Para esses grupos é obrigatória a apresentação de prescrição médica.

Publicidade

Assim que o Ministério da Saúde enviar novas doses ao município, a Secretaria de Saúde retomará com a vacinação.