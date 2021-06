Guarda Municipal de Saquarema localiza facão do suspeito de invasão - Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 15:29



Saquarema – A Guarda Municipal de Saquarema, na Região dos Lagos, recebeu na manhã desta terça-feira (22) uma denúncia de invasão no bairro de Bonsucesso.

De acordo com as informações divulgadas, um homem tentou invadir uma casa que fica perto da Escola Municipal Bonsucesso. Ainda de acordo com a Guarda, os agentes foram até o local, mas o suspeito conseguiu fugir para a mata, abandonando um facão.

Segundo os proprietários da casa, nenhum objeto foi roubado. O facão foi recolhido pela Guarda Municipal.