Delegacia de Polícia Civil em Saquarema, na Região dos LagosDivulgação

Por Monica Marinho

Publicado 19/06/2021 14:11 | Atualizado 20/06/2021 10:01

Saquarema – Na madrugada deste sábado (19), um homem foi agredido por cinco pessoas no bairro do Boqueirão, Saquarema, na Região dos Lagos. A vítima é um policial militar que estava de férias na cidade. O ataque aconteceu após um tumulto em um bar.

Segundo informações, o policial de 34 anos, atua no 25º batalhão, na Região dos Lagos. A informação inicial era de que ele havia sido atingido por um tiro na cabeça, devido à gravidade dos ferimentos, mas foi constatado que ele sofreu pancadas na cabeça que teriam sido dadas com o uso de uma barra de ferro.

O homem foi socorrido por pessoas no local e levado para o posto de saúde do Jaconé. Em seguida, ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, no distrito de Bacaxá. Logo depois, por conta do agravamento do seu estado de saúde, ele precisou ser para o Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama.

De acordo com a Polícia Civil, no momento da confusão, um dos suspeitos atirou contra a vítima que reagiu em legítima defesa. o tiro dado pelo suspeito não o atingiu, mas o policial conseguiu atingir dois agressores, sendo um na mão e o outro na perna. Os dois suspeitos estão internados sob custódia no Hospital Nossa Senhora de Nazareth, em Bacaxá.

- Deram um disparo de arma de fogo na direção dele, mas não o atingiram. Imobilizaram ele e o agrediram com socos e chutes na cabeça e inclusive com uma barra de ferro. Ele estava com uma fratura muito grande na cabeça que pareceu que foi causada por um projétil de arma de fogo. Foi apurado que o ferimento foi causado por uma pancada provavelmente com uma barra de ferro - disse, André Bueno, delegado titular da 124ª DP, onde o caso é investigado.



Ainda de acordo com a Polícia Civil, quatro homens envolvidos na agressão foram detidos. Os agentes estão investigando a identificação do quinto suspeito. Além disso, estão fazendo buscas para localizar a arma do policial que desapareceu do local do crime.