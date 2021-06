Calendário de vacinação em Saquarema - Divulgação

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 18/06/2021 13:33

Saquarema – Adiantando o calendário de vacinação do público em geral, a Prefeitura de Saquarema, na Região dos Lagos, vacina nesta sexta-feira (18), pessoas com 55 anos, sem comorbidades.

A aplicação do imunizante no município acontece nos dois polos de vacinação: no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no bairro do Porto da Roça e na Praça do Bem-estar, no centro de Saquarema, das 9h às 16h.

Para receber a vacina , é necessário apresentar identidade, comprovante de residência e cartão do SUS.