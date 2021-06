Comemoração da equipe do Sampaio Corrêa / Saquarema - reprodução redes sociais

Comemoração da equipe do Sampaio Corrêa / Saquarema reprodução redes sociais

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 17/06/2021

Saquarema - O Sampaio Corrêa embalou na Série A2 do Campeonato Carioca. Jogando no estádio Eduardo Guinle, em Nova Friburgo, o galinho da serra goleou o rival Macaé por 4 a 0, conquistando a segunda vitória consecutiva na competição. Os gols da equipe foram marcados por Lázio, Alexandro, Canela e Juan.

Com o resultado, a equipe de Saquarema assumiu a liderança do grupo B, com sete pontos ganhos. O Maricá é o segundo colocado, também com sete pontos, mas com saldo de gols menor. Na próxima rodada o Sampaio Corrêa recebe o América, sábado (19), às 15h, no estádio Lourival Gomes de Almeida.