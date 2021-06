Cartão Família Saquaremense oferece auxílio de 300 reais por mês - Divulgação

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 16/06/2021 10:47

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema está dando continuidade à entrega do Cartão Família Saquaremense. Nesta quarta-feira (16), é a vez dos cadastrados nas unidades do CRAS com nomes iniciando com as letras B, C e D. Já na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social, é a vez dos cadastrados com nomes iniciando com as letras C, D e E. O atendimento é das 09h às 16 horas. Alunos da rede pública estadual e municipal estão sendo comunicados pelas equipes de direção de cada unidade escolar.

O Cartão Família Saquaremense é destinado aos moradores do município que se encontram em situação de vulnerabilidade social por conta da pandemia. O auxílio é de 300 reais mensais, e é exclusivo para compras de alimentos e medicamentos.

Para receber o cartão, os inscritos deverão comparecer, seguindo a ordem alfabética e os dias de cada grupo, no mesmo local onde realizaram os cadastros. Quem está inscrito no Cadastro Único, deve se dirigir ao CRAS que atende sua região, e quem se cadastrou no Desenvolvimento Social, deve procurar a própria Secretaria. Para a retirada do cartão é necessário apresentar documento de identificação com foto. Os responsáveis pelos alunos da rede pública municipal e estadual vão receber orientações sobre o cronograma de entrega, diretamente nos canais de comunicação das escolas e nos grupos de WhatsApp.

De acordo com a Lei que criou o Cartão Família Saquaremense, só têm direito ao benefício aqueles que residem na cidade há mais de três anos e que não possuem renda formal (emprego com carteira assinada, vínculo com o serviço público, e aposentadoria/pensão). Além disso, só é concedido 1 (um) benefício por família, considerando o conjunto de pessoas que residem no mesmo imóvel.