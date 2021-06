Estacionamento na orla do Rio - Luciano Belford/Agencia O Dia

Estacionamento na orla do RioLuciano Belford/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 08:54 | Atualizado 15/06/2021 15:08

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, sancionou um projeto de lei do vereador Rafael Aloísio Freitas (Cidadania) que proíbe o reboque de veículos estacionados em local permitido por razão de não pagamento da taxa de estacionamento, por não exibição do talão de pagamento ou por não renovar o pagamento o período de estacionamento. A lei foi publicada na edição desta terça-feira (15) do Diário Oficial do Município.

Assim, está proibida a remoção de veículo estacionado quando o responsável deixar de pagar pelo período de estacionamento; quando o responsável não exibir o talão efetivamente pago; ou quando deixar de renovar o período de estacionamento. A lei ressalta ainda que a determinação de não rebocar não livra o condutor do veículo de ser multado.

Publicidade

O reboque de veículos estacionados em local proibido continua autorizado, sem qualquer tipo de mudança, bem como o reboque de veículos abandonados em via pública.

Em nota, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) informou que "a lei sancionada hoje altera a lei 6.104/2016 e impede a remoção de veículos nos seguintes casos: deixar de pagar pelo período de estacionamento; deixar de exibir o talão de estacionamento efetivamente pago; deixar de renovar o período do estacionamento. Isso não impede que o veículo seja multado por essas infrações durante fiscalização da vaga rotativa realizada pela Ordem Pública e pela Guarda Municipal. A Coordenadoria de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques cumprirá a lei e já orientou seu efetivo nesta direção".