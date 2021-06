Homens e mulheres do serviço militar do município podem fazer o agendamento por telefone - Reprodução internet

Homens e mulheres do serviço militar do município podem fazer o agendamento por telefoneReprodução internet

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 16/06/2021 10:37

Saquarema – Seguindo a determinação do Plano Nacional de Imunização, a Secretaria de Saúde de Saquarema, irá vacinar os militares das Forças Armadas residentes no município. Para serem imunizados, os militares deverão efetuar agendamento pelo telefone (22) 99838-5311, de segunda a sexta-feira, das 09 às 16 horas.

Assim como os demais grupos de vacinação, a imunização ocorrerá mediante a disponibilidade de doses das vacinas no Município.