Município pretende imunizar pessoas com 55 anos até sexta-feira (18) Reprodução internet

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 15/06/2021 14:18 | Atualizado 15/06/2021 15:29

Saquarema – A partir desta quarta-feira (16), a Prefeitura de Saquarema irá antecipar o calendário de vacinação da população em geral. Desta forma, as pessoas com 57, 56 e 55 anos serão imunizados até sexta-feira, dia 18. O cronograma antigo previa concluir a vacinação das pessoas com 55 anos apenas no dia 23.

Com o quantitativo de doses disponíveis no município, a Secretaria Municipal de Saúde adotará o seguinte cronograma de vacinação:

Quarta-feira, 16: homens e mulheres com 57 anos;

Quinta-feira, 17: homens e mulheres com 56 anos;

Sexta-feira, 18: homens e mulheres com 55 anos.



Onde vacinar

A vacinação do público em geral contra a covid-19 está sendo realizada no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no bairro Porto da Roça, e na Praça do Bem-Estar, no Centro da cidade, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. É necessário apresentar documento de identidade, comprovante de residência e cartão do SUS.

Quem já tomou a D1 deve ficar atento ao prazo de retorno para tomar a D2 da vacina, afinal, somente com o esquema vacinal completo, de duas doses, é garantida a eficácia da imunização